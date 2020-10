Ministerie voorzag huidige testtekort al in het voorjaar

Het RIVM voorspelde in april al dat de testvraag in september 38.500 testen per dag zou bedragen. Die prognose was leidend voor het Landelijke Coördinatieteam Diagnostische Keten (LCDK), dat binnen VWS verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het testbeleid van minister De Jonge. Onder leiding van arts-microbioloog Edwin Boel anticipeerde het LCDK echter niet op de prognose, waardoor de testcapaciteit bleef steken op 30.000. Dat blijkt uit presentaties en gespreksverslagen van het LCDK.

De documenten laten zien hoe in de zomer - toen er gelegenheid was om de testcapaciteit op te hogen voor een te verwachten tweede golf in het najaar - kostbare tijd verloren is gegaan.