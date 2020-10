Berlijn kiest voor lockdown-light: ’Vier weken therapie voor Duitsland’

„Het aantal besmettingen gaat razendsnel omhoog. We zullen mensen verliezen„, sprak burgemeester Michael Müller van Berlijn, thans ook voorzitter van de Duitse senaat. Samen met de premiers van zestien deelstaten en kanselier Angela Merkel besloot hij woensdagavond, in navolging van Nederland, tot een voorlopige, ’lichte lockdown’ van vier weken.

Behalve de bioscopen, barren, restaurants en hotels, moeten onder meer ook fitnessstudio’s, theaters en bioscopen de deuren sluiten.

Het gaat er vooral om sociale contacten drastisch te verminderen. Buiten mogen nog maximaal tien personen uit twee huishoudens bij elkaar zijn. De bevolking wordt verder opgeroepen geen onnodige reizen te maken en af te zien van bezoekjes aan verwanten. Ook door veel evenementen wordt een streep gezet.

Lockdown-light

De Duitse marechaussee gaat de politie assisteren om de regels te handhaven. „We willen de grenzen niet sluiten, maar er wordt wel in de buurt van de grens gecontroleerd”, zei regeringschef Merkel: „De trend dient doorbroken te worden. We moeten de contacten van besmette personen kunnen terugvinden. Anders breidt het virus zich ongebreideld uit. Dan dreigt een tekort aan testen, te weinig medicijnen, en te weinig bedden.”

In regeringskringen werd al gesteld dat een ’golfbreker’ noodzakelijk is om de vloed nieuwe infecties in te dammen. Media spreken over een ’lockdown light’ omdat onder meer scholen en kinderdagverblijven niet dicht gaan, in tegenstelling tot de eerdere lockdown. Ook winkels kunnen openblijven als ze niet te veel klanten tegelijk binnenlaten. Hotels mogen geen toeristen herbergen, alleen andere gasten.