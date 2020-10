Duitsland toch in ’lockdown light’

Het gaat er vooral om sociale contacten drastisch te verminderen. Buiten mogen nog maximaal tien personen uit twee huishoudens bij elkaar zijn. De bevolking wordt verder opgeroepen geen onnodige reizen te maken en af te zien van bezoekjes aan verwanten. Ook door veel evenementen wordt een streep gezet.

De Duitse bondskanselier Merkel en de leiders van de zestien deelstaten besloten gezamenlijk tot dit nieuwe pakket coronamaatregelen. Merkel sprak over een zeer ernstige situatie. Ze riep op tot een „nationale inspanning” om de zogenoemde besmettingscurve weer af te vlakken en een noodtoestand in de gezondheidszorg te vermijden.

In regeringskringen werd al gesteld dat een ’golfbreker’ noodzakelijk is om de vloed nieuwe infecties in te dammen. Media spreken over een ’lockdown light’ omdat onder meer scholen en kinderdagverblijven niet dicht gaan, in tegenstelling tot de eerdere lockdown. Ook winkels kunnen openblijven als ze niet te veel klanten tegelijk binnenlaten. Hotels mogen geen toeristen herbergen, alleen andere gasten.