Amerikaanse advocaat ’bestelde’ moord op zichzelf om zijn zoon fortuin te schenken

Door Ans Debruyne Kopieer naar clipboard

De familie Murdaugh: moeder Margaret en jongste zoon Paul (in het midden) werden in juni doodgeschoten. Vader Alex (r.) liet zich drie maanden later zelf neerschieten in de hoop dat zijn oudste zoon Buster (l.) 10 miljoen dollar levensverzekering zou krijgen. Ⓒ facebook

Islandton (SC) - De Verenigde Staten zijn in de ban van wat een van de meest bizarre moordzaken in jaren lijkt te worden. Alex Murdaugh, voormalig jurist en telg van een bekende advocatenfamilie, gaf zich donderdag aan vanwege een moordpoging op… zichzelf. De gevallen advocaat had een ex-cliënt gevraagd hem dood te schieten, zodat zijn oudste zoon 10 miljoen dollar levensverzekering zou krijgen. De Amerikaan zou zwaar in de put hebben gezeten nadat zijn vrouw en jongste zoon in juni waren doodgeschoten. Moorden die onopgelost bleven.