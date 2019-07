’Zet misser inburgeringsexamens recht’

Coalitiepartijen VVD en CDA dienen vandaag een voorstel in om dat voor elkaar te krijgen. „Niet meer dan normaal dat je een examen met fouten overdoet”, vindt VVD-Kamerlid Wiersma.

CDA-Kamerlid Peters wil dat Koolmees de misser zo snel mogelijk rechtzet. „De overheid moet zorgen voor goede inburgeringsexamens. Als er fouten in zitten, hoort er één lijn te worden getrokken.” Die lijn betekent volgens de christendemocraat dat de kandidaten weer worden getoetst. „Dan moeten ze opnieuw, net als in het onderwijs.”

De fouten zaten in examenonderdelen ’lezen en luisteren’ die tussen december 2017 en maart van dit jaar zijn afgenomen. Er zaten testvragen in de examens, die niet hadden mogen tellen. Mensen die onterecht zijn geslaagd, mochten hun diploma houden. „Dit om de kandidaat niet met terugwerkende kracht de dupe te laten worden van een fout van de overheid”, zei D66-bewindsman Koolmees daarover.

Dat zijn VVD, PVV en CDA dus niet met hem eens. VVD-Kamerlid Wiersma denkt dat Koolmees zijn beslissing nog terug kan draaien. „De minister gaat over de eisen waaraan je moet voldoen om je inburgeringsexamen te halen. Dus die spreken we daarop aan.” De liberaal denkt dat sommige kandidaten door fouten in toetsen de taal minder goed beheersen dan gewenst. „Als je de taal niet spreekt is je inburgering dus niet geslaagd en het doel niet bereikt.”

Overigens zijn niet alleen 450 inburgeraars ten onrechte geslaagd. 800 andere kandidaten kregen geen diploma, terwijl ze dat wel hadden moeten krijgen. Inmiddels hebben zij alsnog hun diploma ontvangen.

Bekijk ook: 450 immigranten geslaagd door fouten inburgeringsexamen