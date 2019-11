Alarmknop voor nikabvrouwen mislukt

De app was bedoeld voor vrouwen met een nikab die te maken krijgen met het gebod op gezichtsbedekkende kleding, ingevoerd op 1 augustus. Het verbod leidde tot opwinding in de moslimgemeenschap door de verwachting dat nikabdraagsters massaal op straat zouden worden aangevallen. Door een rode noodknop op de telefoon zouden islamitische broeders in de omgeving worden gealarmeerd, zodat die zich naar de plaats des onheils konden spoeden om in te grijpen en te ’de-escaleren’.

Yousufi zei dat hij op het idee was gebracht door een artikel in het AD waarin werd gesuggereerd dat iedereen een ’burgerarrest’ kon uitvoeren wanneer een nikabdraagster in overheidsgebouwen of het openbaar vervoer verscheen.

Bedoeling was om de app binnen twee weken te ontwikkelen, maar donaties vielen tegen. Yousufi meldde op de projectpagina al dat het enthousiasme tanende was na de aanvankelijke hoos aan media-aandacht. „Vooral in het begin waren veel mensen enthousiast om te helpen. Zo waren er meerdere personen die toegezegd hadden om bepaalde bedragen te doneren, maar deze zijn nu niet meer te bereiken.”