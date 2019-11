Hasj gevonden in gevangenis Sittard

Van wie de drugs zijn geweest, is niet bekend. „Het lastige bij controles in gemeenschappelijke ruimtes is dat het vaak niet te herleiden is”, aldus de DJI. Meer dan twintig mensen waren in de werkzalen aan het werk.

De controle is uitgevoerd door de Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid (LBB), die is gespecialiseerd in het zoeken in gevangenissen. Het ging om een reguliere inspectie, er was geen directe aanleiding om te gaan zoeken, zegt de DJI. Enkele gevangenen zijn individueel gevisiteerd, maar daarbij werden geen drugs gevonden.