Rechtbank buigt zich over liquidatie spyshopmedewerker Ronald Bakker

Ronald Bakker (59) werd in zijn auto doodgeschoten, voor zijn woning in Huizen. Ⓒ Michel van Bergen

AMSTERDAM - Het proces over de moord op spyshopmedewerker Ronald Bakker begint maandag. In de extra beveiligde gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp moeten Mourad B. en Ali M. zich verantwoorden voor de dood van de man op 9 september 2015, die bij een spyshop werkte in Nieuwegein. Het Openbaar Ministerie verdenkt het duo van medeplichtigheid aan moord.