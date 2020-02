'Spotters' in zaak liquidatie spyshopmedewerker Ronald Bakker zwijgen

Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onder aan dit artikel (vanaf circa 10.00 uur).

Mourad B. (30) en Ali M. (31) zouden zijn opgetreden als ’spotter’ en de bewegingen van Bakker (59) tot vlak voor zijn dood nauwgezet in de gaten hebben gehouden. Zo zou B. op de dag van de moord in een kort daarvoor gehuurde Citroën vanaf de spyshop in Nieuwegein achter de bedrijfsleider van de spyshop naar diens woning in Huizen zijn gereden. Daar werd Bakker in zijn auto doodgeschoten.

Spotter vermomd als visser

’Vanaf 29 juli 2015 is Mourad B. bijna dagelijks bezig met het observeren van iemand van de spyshop’, zo staat in het dossier van onderzoek Marengo. De knul uit Nieuwegein pakt het slim aan. B. doet zich voor als visser en informeert medeverdachten in tekstberichten uitvoerig over zijn spionage-activiteiten.

De spotter die, ’vermomd’ als visser, de spyshop in Nieuwegein in de gaten moest houden.

Spyshop Sitcon Ⓒ Thijs Rooimans

In het dossier is een foto te zien van B. met een hengel in de hand aan de rand van een kanaal. Die is gemaakt door de medewerkers van de shop. Zij zijn ook niet gek: het valt hun op dat B. ’klungelig’ staat te vissen, zo staat in het dossier.

Bakker ’moet slapen’

Spyshop-medewerker Ronald Bakker wordt dan uitgekozen als doelwit. Hij moet ’gaan slapen’. Maar dat is niet genoeg. Ook zijn collega’s moeten eraan geloven. Eind augustus stuurt leider Taghi huiveringwekkende berichten naar Mao R.

Bakker (59) werd in zijn auto doodgeschoten, voor zijn woning in Huizen. Justitie linkt de moord aan de misdaadorganisatie van Ridouan Taghi. Bakker zou tot doelwit zijn gemaakt vanwege vermoedens dat de spyshop met politie en justitie samenwerkte.

B. zou voor het verkennerswerk 10.000 euro hebben gekregen. Hij en M. horen maandagmiddag de straf die de officier van justitie tegen hen eist.