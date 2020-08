In opspraak geraakte wethouder Urk legt taken neer

Tijdens een besloten spoedoverleg met de fractievoorzitters en het college van burgemeester en wethouders besloot wethouder Post (Economische Zaken, Onderwijs en Visserij) zijn taken ’voorlopig neer te leggen’. Zijn eigen zoon werd vorige week gearresteerd toen de Britse douane ruim 400 kilo harddrugs in zijn vrachtwagen vond. De zoon ontkent dat hij wist dat de partij drugs tussen bloemen in de wagen was verstopt. Sinds 2010 is Post wethouder van het vissersdorp.

Burgemeester Ineke Bakker besloot tevens om een onafhankelijk integriteitsonderzoek in te stellen. „De aanleiding voor het besluit van de wethouder is het bericht dat hij heeft nagelaten het college en de gemeenteraad te informeren over zijn formele betrokkenheid bij het transportbedrijf JP Trans. Eerder deze week werd een chauffeur van dit bedrijf aangehouden als verdachte van drugssmokkel. Hij is de zoon van wethouder Geert Post”, aldus een persbericht van de gemeente. Wethouder Freek Brouwer zal Post zo lang als nodig is vervangen.

Geschrokken

De SGP op Urk is ’opgeschrikt’ van alle berichten, maar de orthodox-christelijke partij wil niet te snel conclusies trekken. „Als SGP-fractie willen we benadrukken dat we drugshandel en betrokkenheid daarbij in zijn algemeenheid ten zeerste afkeuren. Tegelijk willen we benadrukken dat de zaak eerst voor de rechter moet komen voor wij er een oordeel over kunnen en mogen vellen”, aldus een persbericht.

„Het niet melden van de betrokkenheid bij het bedrijf is onhandig en komt door de recente gebeurtenissen in een heel vervelend licht te staan. We beseffen ook dat dit afstraalt op ons dorp, het gemeentebestuur en de partij; wat wij betreuren”, aldus de SGP.

De lokale ChristenUnie spreekt van een „persoonlijk drama bij de familie Post. Wij dragen hen op in gebed en wensen ze veel kracht en sterkte toe in deze tijd.”

