Kabinet werkt aan ’coronapaspoort’ voor meer vrijheid

De app moet het mogelijk maken dat mensen weer toegang krijgen tot horeca, bioscopen of andere evenementen. Het moet ook als vaccinatiebewijs gaan dienen als dat in het buitenland wordt gevraagd, bijvoorbeeld op vakantie. Het is niet de bedoeling dat bij het uitlezen van de app die gegevens te zien zijn. Minister Bas van 't Wout (Economische Zaken) hoopt dat de app al eind april of begin mei kan worden gebruikt.

D66-lijsttrekker en minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) pleit al langer voor zo’n paspoort. „Het gaat de goede kant op. Haast is geboden, want ik denk dat de samenleving geen dag meer kan wachten. Kijk naar ondernemers, studenten en naar andere landen, waar je de sneltesten van de regering gratis in de brievenbus krijgt.”

Minister Hoekstra (Financiën), lijsttrekker van het CDA, benadrukt dat het kabinet al langer bezig is met het uitbreiden van de testcapaciteit het benutten van de vaccinaties. Al voordat collega Kaag het opperde, was het in het kabinet ’al lang en breed besproken’.

CDA-collega en coronaminister Hugo de Jonge zegt dat het kabinet bezig is met het ’technisch mogelijk maken’ van het bewijs van niet-besmettelijkheid, maar dat er nog wel vragen zijn. Onder meer moet worden vastgesteld of gevaccineerden geen rol hebben in verspreiding van het coronavirus. Bovendien zijn er ’ethische dilemma’s’. „We willen geen twee-stromensamenleving, met mensen die wel gevaccineerd zijn en zij die niet gevaccineerd zijn. Mensen moeten zich niet gedwongen voelen om zich te laten inenten.”

Er is al een app die een code kan maken op je telefoon van een testbewijs, zegt De Jonge. „We kunnen die app zo aanpassen dat die eenzelfde code maakt van een vaccinatiebewijs.” Daarbij mag degene aan deur niet kunnen zien of iemand getest dan wel gevaccineerd is.

