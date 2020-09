Advocaten Moreno B. : ’OM heeft tunnelvisie’

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je in dit artikel (vanaf circa 9.00 uur).

Volgens de advocaten van Moreno B., Gerald en Machteld Roethof, is er bij de politie en justitie sprake van tunnelvisie.

De ene getuige beschreef de schutter als een tiener, mager, slungelachtig. Anderen hadden het over een slanke man van 20 à 25 met volgens de ene getuige een Surinaams/Antilliaans en volgens een andere een Noord-Afrikaans uiterlijk.

Al die beschrijvingen zijn volgens de advocaten niet van toepassing op Moreno B. De hoofdverdachte verscheen maandag voor het eerst voor de rechtbank, samen met medeverdachten Anouar Taghi en Giërmo B. In de verdachtenbank zat een volgens advocaat Roethof „pikzwarte man”, met uitbundige, lange dreadlocks. De korte mouwen van zijn zwarte t-shirt spanden om zijn gespierde bovenarmen.

Kan niet rennen: ’Kinderen zouden hem inhalen’

Hij heeft een afwijkend loopje vanwege een afwijking aan zijn voeten. Getuigen beschreven hoe de schutter „met een hupsje” wegrende na de aanslag. Volgens zijn advocaten kan Moreno B. niet eens rennen. „Kinderen zouden hem nog inhalen.”

In de auto die bij de aanslag op Wiersum werd gebruikt werd dna van Moreno B. en Giërmo B. gevonden, evenals bloed van Wiersum. Maar volgens advocate Machteld Roethof zijn er in de auto 21 dna-sporen gevonden, ook van onbekenden. En maakt het dna-spoor van Moreno B. op een autoportier en de handgreep van een jerrycan deel uit van een mengprofiel van 4 personen. Er zijn wat de verdediging betreft dus meer potentiële verdachten.

Volgens Gerald Roethof was de aanslag op Derk Wiersum een aanslag op de rechtsstaat. „Laten we niet nog een keer de rechtsstatelijke beginselen negeren”, zei hij tegen de rechtbank in een pleidooi om kritisch te blijven en de getuigenverklaringen niet te negeren.

Dood Wiersum veroorzaakte schokgolf

Iets meer dan een jaar geleden werd advocaat Derk Wiersum bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten.

Wiersum was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het geruchtmakende liquidatieproces Marengo, waarin Ridouan Taghi de hoofdverdachte is. B.’s broer werd in maart 2018 doodgeschoten in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord. Beide moorden veroorzaakten een schokgolf, in justitiële kringen en ver daarbuiten. Na de moord op Wiersum werd Marengo het zwaarst bewaakte proces in de Nederlandse rechtsgeschiedenis.

De 44-jarige Wiersum werd in de ochtend van 18 september 2019 onder vuur genomen, toen hij op weg was naar zijn werk. Uit onderzoek is gebleken dat de uitvoerders de advocaat al geruime tijd observeerden - ze zijn vermoedelijk tientallen keren door zijn straat gereden en hebben er gepost.