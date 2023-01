Vrees voor terrorisme na vondst uranium op Heathrow, mogelijk bedoeld om ’vuile bom’ van te maken

Volgens diverse Britse media vindt er een grootscheeps onderzoek plaats naar mogelijke terroristische doeleinden voor het op 29 december aangetroffen uranium. Het radioactieve materiaal bevond zich tussen een grotere hoeveelheid afvalmetaal dat zich in de lading bevond van een passagiersvlucht vanuit het Arabische Oman.

Het materiaal was oorspronkelijk afkomstig uit Pakistan en was bedoeld voor een Iraans bedrijf in het Verenigd Koninkrijk. Het is met name de Iraanse link die voor onrust zorgt. Een anonieme bron vertelt The Sun, dat de vondst als eerste meldde, dat Britse inlichtingendiensten ‘uitermate bezorgd zijn over wat een Iraans bedrijf wil doen met niet-gekwalificeerd radioactief materiaal’.

Speciale scanners

Het uranium werd getraceerd tijdens een controle naar de aanwezigheid van radioactief materiaal. Net als andere vliegvelden beschikt ook Heathrow over gespecialiseerde scanners om dit soort radioactief materiaal te traceren. Het zou volgens de autoriteiten om ‘een kleine hoeveelheid’ uranium gaan die geen gevaar opleverde voor mensen in het vliegtuig of in de directe omgeving.

Er zijn volgens de Britse autoriteiten vooralsnog geen arrestaties verricht. Het is mogelijk dat het uranium per vergissing niet als zodanig werd gekwalificeerd. Maar de vondst wordt als ernstig genoeg beschouwd om een onderzoek te beginnen.

Jacht op afzenders

Het uranium zou moeten worden verrijkt voordat het gebruikt zou kunnen worden voor bijvoorbeeld kerncentrales en kernwapens. Maar bestrijders van terrorisme zijn al decennialang bevreesd voor het gebruik van radioactief materiaal als uranium in combinatie met traditioneel bommateriaal, iets wat een ‘vuile bom’ wordt genoemd. Deze zou voor een radioactieve explosie kunnen zorgen, waarbij de gevolgen afhangen van de omvang van de bom.

Volgens de krant The Sun wordt er alles aan gedaan om te traceren wie er bij het vervoer van het uranium betrokken zijn geweest. De krant citeert onderzoeker Richard Smith die meldt dat er vooralsnog geen banden met terroristische groepen zijn gevonden.