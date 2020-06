Acht mensen voor kroeg neergeschoten; schutter op de vlucht

Op de parkeerplaats van de Rebar in San Antonio werden acht mensen geraakt. Ⓒ Google Street View

San Antonio - Acht mensen zijn vrijdagavond lokale tijd in de Amerikaanse stad San Antonio neergeschoten voor de deur van een lokale bar. De schutter, naar eigen zeggen een UFC-vechter, is nog voortvluchtig. De slachtoffers zijn opgenomen in een ziekenhuis en maken het volgens politiechef William McManus naar omstandigheden redelijk. „Ze zijn stabiel.”