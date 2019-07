Ziekenhuis Arnhem heeft MRSA onder controle

Een laborant voert woensdag een MRSA-test uit in het lab van het Rijstate-ziekenhuis Ⓒ ANP

ARNHEM - Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem heeft twee afdelingen die waren gesloten omdat de ’ziekenhuisbacterie’ MRSA was aangetroffen, weer geopend. De situatie is onder controle en patiënten kunnen weer terecht op de verpleegafdeling Geriatrie en de zogeheten Interdisciplinaire afdeling, laat Rijnstate vrijdag weten.