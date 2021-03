Politie maakt einde aan illegaal feest met dj in Zoetermeer

Binnenland

Kinderen komen goed weg nadat joyrider (14) uit de bocht vliegt in Lopik

In de nacht van zaterdag op zondag is rond 00.45 uur een bestelbus uit de bocht gevlogen op de Lekdijk in Lopik. Achter het stuur bleek een 14-jarige jongen te zitten. In het voertuig zaten nog vier kinderen in de leeftijd van 11 en 12 jaar.