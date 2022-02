’Russische campagne verloopt niet volgens plan’

Buitenland

Zelenski weigert evacuatie uit Kiev: ’We zullen onze staat verdedigen’

De Oekraïense president Volodimir Zelenski laat zaterdagmorgen in een nieuwe video weten nog steeds in Kiev te verblijven, terwijl de hoofdstad het meest recente doelwit is van het Russische leger. „Ik ben hier. We zullen geen enkel wapen neerleggen, we zullen onze staat verdedigen.”