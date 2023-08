Milieufondsen onder vuur: wat gaat nieuwe coalitie doen met de geoormerkte miljarden?

Den Haag - Met miljardenfondsen trachtte het kabinet-Rutte IV grote dossiers zoals de stikstofproblematiek (24,3 miljard) en het klimaatvraagstuk (35 miljard) aan te pakken. Maar met de val van het kabinet en minder gunstige financiële weerberichten, leeft in Den Haag de vraag of de fondsen ooit het levenslicht gaan zien én of de megabedragen worden gehandhaafd.

Christianne van der Wal voorafgaand aan de wekelijkse ministerraad. Ⓒ ANP / ANP