Mogelijk geen verkiezingen Venezuela vanwege coronavirus

De Bolivar Avenue in Caracas is stil in coronatijd. Ⓒ AFP

CARACAS - De parlementsverkiezingen in Venezuela worden mogelijk uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus. „Ik weet niet of er dit jaar verkiezingen zullen zijn omdat we andere prioriteiten hebben”, zei president Nicolás Maduro zaterdag tijdens een radio-interview. „Het zou onverantwoord zijn om te zeggen dat we tegen elke prijs verkiezingen houden.”