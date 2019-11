Bewoners huis uit om vuurwerkproductie buren

Brandweer en ambulance staan voor de zekerheid paraat. Meerdere woningen zijn ontruimd. Ⓒ Rick ten Cate / ProNews

GRONINGEN - Bewoners van vier woningen in Groningen moeten tijdelijk hun huis uit, omdat in een naastgelegen woning spullen zijn gevonden voor het maken van vuurwerk. Een persoon is aangehouden, meldt de politie.