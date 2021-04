Minder asielzoekers en nareizigers aangekomen in eerste kwartaal

In januari, februari en maart deden in totaal 2700 mensen een eerste asielverzoek. Dat zijn er 30 procent minder dan een kwartaal eerder en 39 procent minder dan dezelfde periode vorig jaar. Het CBS schrijft die daling toe aan de uitbraak van het coronavirus. „Als er minder vliegtuigen gaan, kunnen er ook minder mensen vervoerd worden”, aldus een woordvoerder.

Een op de drie eerste asielverzoeken kwam van Syriërs. Daarmee blijft dit de grootste groep asielzoekers. Daarna komen de meeste verzoeken uit Algerije en Marokko, al zijn deze groepen beduidend kleiner.

Nareizigers

De groep nareizigers daalde met 11 procent ten opzichte van het vorige kwartaal naar zo’n 1500. Dat is wel meer dan in dezelfde periode in 2020 en 2019. Ook onder nareizigers is Syrië het meest voorkomende herkomstland. Daarna volgen Jemen en Turkije.