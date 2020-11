’Eén kalkoenboer veroorzaakt meer stikstof dan heel Nederland op 100 km’

Ⓒ Hollandse Hoogte / Merlin Daleman

AMSTERDAM - Een kleine groep veehouderijen is verantwoordelijk voor onevenredig veel stikstofneerslag op natuurgebieden. Platform voor Onderzoeksjournalistiek Investico laat met eigen berekeningen zien hoe groot de onderlinge verschillen zijn tussen boerenbedrijven. Volgens Investico veroorzaakt één kalkoenboer die op de Veluwe is gevestigd bijvoorbeeld meer stikstofdepositie op de natuur dan alle Nederlandse automobilisten samen besparen doordat ze overdag niet harder dan 100 kilometer per uur meer mogen rijden.