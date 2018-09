Wat U Raakt: Gastenboek

Volop bijval kreeg ik ook voor mijn opmerking dat de ’bekende Nederlanders’ van de VPRO mij vaak zo onbekend voorkomen. Opmerkelijk veel lezers willen via de tv best eens nader kennismaken met Bob Smalhout, onze eigen hoogleraar-columnist. "Maar die past mogelijk niet in het ideaalbeeld van de VPRO", veronderstelt de heer J. ten Haaf.

Ook Maarten van Rossem, weer volop op tv als enig en uniek jurylid in die Zomerquiz van de NCRV, wordt door velen voorgedragen. "Zo lekker positief als die kan zijn!", gromt Tom van Tienen.

Aangezien hij, nota bene geboren binnen de grachtengordel, "een broertje dood heeft aan die quasi-kunstminnende en vooral zelf-ingenomen links-intellectuele grachtengordel-elite", mailde Fred Slobbe mij ook zijn kandidatenlijstje. Behalve professor Smalhout en de historicus Van Rossem figureren daar Bram Moszkowicz, Eveline Herfkens, Lenie ’t Hart, Inez Weski en Agnes Kant.

"Helemaal met u eens", mailt mij T. Scholten: "De VPRO kan toch wel andere Zomergasten krijgen dan Mischa Wertheim, Jolande Withuis of Lidewij Edelkoort. Ook ik had nog nooit van deze mensen gehoord."

"De publieke omroep is net een statistiek of een bikini", mailt mij Heidi Nijhof: "Wat men ziet of te horen krijgt, dat weet men al, en wat men graag zou willen weten, krijgt men niet te horen noch te zien."

"Al drie verprutste en verloren zondagavonden", verzucht Els van Voorthuisen. "Met uw column ben ik het dan ook volledig eens."

’Wat ben ik blij met uw commentaar op Zomergasten’, mailt Joke Swartz, die Frits Spits en Erica Terpstra voordraagt. ’Plus de al genoemde André Kuipers en Neelie Kroes.’

Rietje Schartman zit niet te wachten op alle "ego’s die we al zo vaak hebben gezien" en ook J. Schipper raakt de BN’ers wat zat. "Alsof er geen interessante ónbekende Nederlanders zijn", schampert Dorry Dreese. Jack Hijstee wil alles weten van Martin Bosma en Céleste Morcus zou in deze olympische dagen op alle kanalen úrenlang kunnen luisteren naar Pieter van den Hoogenband of Anky van Grunsven.

Jan Papenburg vindt het hoog tijd voor Johan Cruijff als Zomergast. Mij interesseert nu juist diens nichtje, toch ook BN’er. Hoewel, dan heb ik maar één vraag: wat ziet zij in zo’n onsportieve, vooroordeel-bevestigende straatvechter?