LIVE | Frankrijk verplicht coronapas op meer plekken vanaf 9 augustus

20.30 - Frankrijk verplicht coronapas op meer plekken vanaf 9 augustus

Met ingang van 9 augustus stelt Frankrijk de zogeheten gezondheidspas ook verplicht voor de horeca, grote winkelcentra, ziekenhuizen, bejaardentehuizen, zorginstellingen en openbaar vervoer over lange afstanden. Deze pas laat zien dat de houder volledig is gevaccineerd, recent is hersteld van Covid-19 of negatief is getest op het coronavirus.

De pas moet sinds 21 juli al worden getoond in onder meer bioscopen, musea en andere culturele instellingen. De wet die de uitbreiding van de locaties mogelijk maakt, werd afgelopen week goedgekeurd door het parlement. Mogelijk wordt de pas later op meer plekken verplicht.

Fransen kunnen de gezondheidspas op hun smartphone zetten. Nederlanders hoeven die niet te downloaden. Zij kunnen de EU-erkende CoronaCheck-app gebruiken.

De pas en een vaccinatieplicht voor zorgpersoneel leidden de afgelopen weekenden tot grote demonstraties. Betogers zijn boos op het beleid van president Emmanuel Macron dat gevaccineerden meer vrijheden verschaft. Hij wil Fransen motiveren tot inentingen. Zijn regering ziet coronavaccins als het beste wapen tegen corona. Dat sommige mensen geen vaccin willen, noemt Macron „onverantwoordelijk en egoïstisch.” De helft van de bevolking is al volledig ingeënt.

19.05 - Coronaprik voor kwetsbare kinderen van 5 tot 11 jaar in Israël

In Israël kunnen kwetsbare kinderen van 5 tot 11 jaar vanaf 1 augustus een prik tegen corona krijgen. Het gaat om kinderen die door hun gezondheidstoestand een risico lopen op ernstige complicaties na een besmetting met het virus. Ze krijgen een Pfizer/BioNTech-dosis van 0,1 milliliter, drie keer minder dan het standaardvaccin.

De inenting moet voorkomen dat zij door het coronavirus ernstig ziek worden of zelfs overlijden. De vaccinaties van kwetsbare kinderen worden per geval beoordeeld, aldus het ministerie van Volksgezondheid. Het gaat onder meer om kinderen met hersen-, hart- of longproblemen of ernstige problemen met de afweer (immuniteit) en om kinderen die erg dik zijn.

Vorige maand was het vaccineren in Israël al uitgebreid tot tieners van 12 tot 16 jaar. Ongeveer 55 procent van de Israëlische bevolking is inmiddels volledig ingeënt met Pfizer-BioNTech, dankzij een massale campagne die eind december begon na een overeenkomst met de farmaceutische gigant.

Het aantal besmettingen daalde enorm en begin juni versoepelde Israël veel beperkingen. Maar kort daarna, toen het aantal gevallen toenam, stelde het ministerie van Volksgezondheid opnieuw mondkapjes verplicht voor openbare plaatsen binnen. En alleen mensen die zijn ingeënt, hersteld van Covid-19 of onlangs een negatieve test hebben gehad, mogen naar evenementen met meer dan honderd bezoekers.

17.40 - België: geen inreisverbod Nederlanders uit ’knalrode’ regio’s

Nederlandse vakantiegangers hoeven niet te vrezen dat ze België niet binnen mogen of ondanks een geldig coronacertificaat in quarantaine moeten vanwege de hoge coronabesmettingsgraad in hun regio. De Belgische regering heeft een ministerieel besluit gepubliceerd waaruit blijkt dat alleen reizigers uit een hoogrisicogebied buiten de 27 EU-landen plus de vier Schengenlanden Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland een inreisverbod riskeren. Een woordvoerster bevestigt dat het besluit woensdag is ingegaan.

Vakantiegangers die uit een ’rood’ of ’donkerrood’ gekleurd EU- of Schengenland (22 EU-landen plus bovengenoemde vier) komen en daar de voorgaande veertien dagen waren, zijn welkom in België. Zolang ze maar kunnen aantonen dat ze volledig gevaccineerd zijn (plus twee weken) of hersteld zijn van Covid-19, of een negatieve PCR-test van minder dan 72 uur oud kunnen overleggen. Dat kan bijvoorbeeld door het Europese Digitale Corona Certificaat mee te nemen.

Wie dat allemaal niet kan aantonen, moet bij aankomst een PCR-test doen, tien dagen in quarantaine en op de zevende dag nog een PCR-test doen.

Ook moeten alle EU-burgers die langer dan 48 uur in België verblijven voor aankomst een Passagier Locatie Formulier invullen. De Belgische coronamaatregelen gelden voor iedereen boven de 12 jaar.

17.30 - Tanzania start met vaccinatiecampagne tegen Covid-19

Tanzania is als een van de laatste landen begonnen met het vaccineren tegen Covid-19. De Tanzaniaanse president Samia Suluhu Hassan kreeg live op televisie een coronavaccin toegediend. Daarmee was de aftrap van de vaccinatiecampagne in het Afrikaanse land een feit.

Tanzania ontkende aanvankelijk de gevaren van het coronavirus, maar de houding van het land is veranderd door de komst van Hassan. Zij verving de in maart overleden John Magufuli. Hij vertrouwde de coronatests en vaccins niet en zei onder meer dat mensen zichzelf konden beschermen door te bidden. Magufuli stierf aan de gevolgen van een hartaandoening, zei Hassan, maar volgens geruchten had hij Covid-19.

Tanzania heeft via het internationale Covax-programma een miljoen doses van het Janssen-vaccin gekregen. Omdat mensen maar één prik van dat vaccin nodig hebben, kunnen nu de eerste miljoen mensen worden ingeënt. Zorgmedewerkers, ouderen en mensen met onderliggende ziekten krijgen voorrang.

Nu Tanzania is begonnen met prikken, zijn in Afrika alleen in Eritrea en Burundi nog geen mensen ingeënt. De vaccinatiegraad in Afrika is erg laag ten opzichte van andere werelddelen. Volgens de jongste cijfers is ongeveer 1,4 procent van de bevolking volledig ingeënt. De Afrikaanse gezondheidsdienst CDC streeft dit jaar naar zeker 25 procent.

17.25 - New York biedt burgers 100 dollar als ze zich laten vaccineren

Om burgers over te halen zich te laten vaccineren tegen Covid-19 biedt de stad New York een beloning van 100 dollar (ongeveer 85 euro). De Amerikaanse metropool hoopt daarmee het percentage ingeënten op te krikken, nu het aantal besmettingen met het coronavirus weer stijgt.

Het geld voor de eerste prik ligt vanaf 30 juli klaar bij vaccinatiecentra die door de stad worden gerund, maakte burgemeester Bill de Blasio bekend. Op dit moment is 54 procent van de New Yorkers gevaccineerd. Het doel om eind juni 5 miljoen burgers te hebben geprikt, werd niet gehaald.

In de strijd tegen corona moeten alle gemeentemedewerkers zich vanaf medio september wekelijks op het coronavirus laten testen als ze niet zijn ingeënt. De regel geldt al voor het zorgpersoneel in openbare ziekenhuizen.

15.42 - 9 regio’s niet meer op hoogste risiconiveau, Zeeland juist wel

In negen regio’s is het aantal nieuwe coronagevallen zo sterk gedaald, dat ze niet meer op het hoogste risiconiveau staan. Ze gaan van zeer ernstig naar ernstig. Zeeland gaat juist de omgekeerde weg. Vorige week was de situatie er ernstig, nu is die zeer ernstig geworden.

De negen regio’s die naar ernstig zakken, zijn Friesland, Twente, Flevoland, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Haaglanden, Zuid-Holland Zuid en Limburg-Noord. Zij voegen zich bij Drenthe. Die provincie blijft op ernstig staan.

In veertien regio’s blijft het hoogste alarmniveau van kracht. Dit zijn Groningen, IJsselland, Utrecht, Noord-Holland-Noord, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland, Amsterdam-Amstelland, Gooi en Vechtstreek, Hollands Midden, Rotterdam-Rijnmond, Midden- en West-Brabant, Brabant-Noord, Brabant-Zuidoost en Zuid-Limburg.

De overheid maakt elke woensdag een nieuwe coronakaart van Nederland. Het risiconiveau wordt gebaseerd op het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames in elke veiligheidsregio. Afgelopen week stonden 23 van de 25 veiligheidsregio’s op zeer ernstig. De laagste twee niveaus, waakzaam en zorgelijk, gelden sinds 13 juli nergens meer.

Voor de maatregelen van het kabinet heeft een aanpassing van de risiconiveaus overigens nog geen gevolgen. Ruim twee weken geleden zijn de regels aangescherpt en dit geldt voor het hele land, in elk geval tot en met 13 augustus. Meerdaagse festivals zijn in elk geval tot 1 september niet toegestaan.

13.04 - Gevaccineerden die toch nog coronavirus oplopen hebben ander symptoom

Britten die gevaccineerd zijn en toch nog corona oplopen zouden last hebben van een ander symptoom dan wie niet gevaccineerd is. Dat stellen onderzoekers van King’s College in Londen vast.

Gewoonlijk melden de personen die ziek worden door Covid-19 een hogere temperatuur, hoesten of verlies van smaak of geur. Maar wie een prik gekregen heeft tegen het coronavirus, meldt in Groot-Brittannië nu ook een ander symptoom: diegenen die gevaccineerd zijn zouden namelijk vaker niezen.

Wetenschappers hebben ontdekt dat gevaccineerden mildere symptomen hebben dan wie geen prik kreeg. Mildere symptomen, maar dus geen andere symptomen, op het niezen na. Andere symptomen zijn hoofdpijn, een loopneus en keelpijn.

05.51 - Opnieuw veel minder inbraken door coronacrisis

Het aantal woninginbraken in Nederland blijft door de coronacrisis onveranderlijk laag. De politie registreerde over de eerste zes maanden van dit jaar bijna 9800 inbraken. In de eerste helft van 2019, toen corona de samenleving nog niet in zijn greep had, ging het om bijna twee keer zo veel inbraken: ruim 18.000. Dat meldt datapersbureau LocalFocus op basis van een analyse van politiecijfers.

Er is al jaren sprake van een afnemend aantal inbraken, maar sinds het uitbreken van de pandemie kelderden de cijfers.

De dalende trend is in alle provincies waar te nemen. De sterkste afname in de eerste helft van 2021 ten opzichte van 2019 is te zien in de provincies Friesland (57,5 procent minder), Limburg en Flevoland (beide 57,2 procent minder).

In de eerste zes maanden van dit jaar sloegen inbrekers gemiddeld 54 keer per dag toe. In de Utrechtse gemeenten Baarn, Zeist en Lopik werden de meeste inwoners het slachtoffer van inbrekers. Ook de Noord-Hollandse gemeente Laren telde relatief veel inbraken.

Volgens het CBS is de daling van het aantal inbraken gedurende de coronapandemie het gevolg van het feit dat mensen veel vaker thuis zijn. Ook de politie ziet de invloed van de coronamaatregelen in de slinkende cijfers.

De avondklok (die van 23 januari tot en met 28 april van kracht was) bracht het aantal inbraken omlaag - in februari, maart en april waren er relatief weinig inbraken. Na het opheffen van de avondklok tekende zich een lichte stijging af.

03.35 - Sydney verlengt lockdown met een maand, tot 28 augustus

De autoriteiten in de Australische deelstaat New South Wales hebben woensdag de lockdown in hoofdstad Sydney met nog een maand verlengd. De lockdown van de afgelopen vijf weken bleek niet genoeg om een uitbraak van de besmettelijke Delta-variant van het coronavirus te bedwingen.

De lockdown zou oorspronkelijk op vrijdag eindigen, maar de beperkingen gelden nu tot 28 augustus, vertelde staatspremier Gladys Berejiklian aan verslaggevers in Sydney.

Afgelopen zaterdag protesteerden nog duizenden mensen in Sydney tegen de coronamaatregelen en waren er botsingen met de politie. De overgrote meerderheid van de betogers droeg geen mondkapje.

In New South Wales werden dinsdag in totaal 177 nieuwe lokaal opgelopen besmettingen ontdekt, tegenover 172 een dag eerder.

03.31 - Risiconiveaus omlaag door daling aantal positieve tests

Omdat het aantal nieuwe coronagevallen steeds verder daalt, kunnen ook de eerste risiconiveaus omlaag. Een stuk of vijftien regio’s waar nu nog het hoogste alarmniveau geldt, zeer ernstig, kunnen mogelijk een stapje terug doen. Ze komen dan uit op het een na hoogste niveau, ernstig.

De overheid maakt woensdag een nieuwe coronakaart van Nederland. Die wordt gebaseerd op het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames in elke veiligheidsregio. Momenteel staan 23 van de 25 veiligheidsregio’s op de hoogste trede, zeer ernstig. Alleen Drenthe en Zeeland staan een stapje lager, daar is de situatie ernstig. De laagste twee niveaus, waakzaam en zorgelijk, gelden nergens in Nederland.

Een van de meest opvallende dalers is de provincie Groningen, tot voor kort een van de grootste brandhaarden van het land. Vorige week zijn daar ’slechts’ 188 op de 100.000 mensen positief getest. Een week eerder waren er 536 positieve tests op elke 100.000 Groningers. Dat is een daling van 65 procent.

Ook in de regio Haaglanden (Den Haag en omstreken) en in de provincie Utrecht kan het risiconiveau omlaag van zeer ernstig naar ernstig. Dat geldt verder voor de regio’s Zaanstreek-Waterland, Hollands-Midden, Zuid-Holland-Zuid, Gelderland-Zuid, Gelderland-Midden, Noord- en Oost-Gelderland, Brabant-Zuidoost, Limburg-Noord, IJsselland, Twente, Flevoland en Friesland.

Zuid-Limburg, Noord-Holland-Noord en Brabant-Noord staan net boven de grens, zodat de situatie er waarschijnlijk zeer ernstig blijft. Dat geldt vrijwel zeker ook voor de regio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Gooi en Vechtstreek, Kennemerland en Midden- en West-Brabant. Als de daling doorgaat, worden zij volgende week verlost van het hoogste risiconiveau.

Voor de maatregelen van het kabinet heeft een verlaging van de risiconiveaus overigens nog geen gevolgen. Ruim twee weken geleden zijn de regels aangescherpt en dit geldt voor het hele land, in elk geval tot en met 13 augustus. Meerdaagse festivals zijn in elk geval tot 1 september niet toegestaan.

