LIVE | Positief geteste gevaccineerden hebben ander symptoom

13.04 - Gevaccineerden die toch nog coronavirus oplopen hebben ander symptoom

Britten die gevaccineerd zijn en toch nog corona oplopen zouden last hebben van een ander symptoom dan wie niet gevaccineerd is. Dat stellen onderzoekers van King’s College in Londen vast.

Gewoonlijk melden de personen die ziek worden door Covid-19 een hogere temperatuur, hoesten of verlies van smaak of geur. Maar wie een prik gekregen heeft tegen het coronavirus, meldt in Groot-Brittannië nu ook een ander symptoom: diegenen die gevaccineerd zijn zouden namelijk vaker niezen.

Wetenschappers hebben ontdekt dat gevaccineerden mildere symptomen hebben dan wie geen prik kreeg. Mildere symptomen, maar dus geen andere symptomen, op het niezen na. Andere symptomen zijn hoofdpijn, een loopneus en keelpijn.

05.51 - Opnieuw veel minder inbraken door coronacrisis

Het aantal woninginbraken in Nederland blijft door de coronacrisis onveranderlijk laag. De politie registreerde over de eerste zes maanden van dit jaar bijna 9800 inbraken. In de eerste helft van 2019, toen corona de samenleving nog niet in zijn greep had, ging het om bijna twee keer zo veel inbraken: ruim 18.000. Dat meldt datapersbureau LocalFocus op basis van een analyse van politiecijfers.

Er is al jaren sprake van een afnemend aantal inbraken, maar sinds het uitbreken van de pandemie kelderden de cijfers.

De dalende trend is in alle provincies waar te nemen. De sterkste afname in de eerste helft van 2021 ten opzichte van 2019 is te zien in de provincies Friesland (57,5 procent minder), Limburg en Flevoland (beide 57,2 procent minder).

In de eerste zes maanden van dit jaar sloegen inbrekers gemiddeld 54 keer per dag toe. In de Utrechtse gemeenten Baarn, Zeist en Lopik werden de meeste inwoners het slachtoffer van inbrekers. Ook de Noord-Hollandse gemeente Laren telde relatief veel inbraken.

Volgens het CBS is de daling van het aantal inbraken gedurende de coronapandemie het gevolg van het feit dat mensen veel vaker thuis zijn. Ook de politie ziet de invloed van de coronamaatregelen in de slinkende cijfers.

De avondklok (die van 23 januari tot en met 28 april van kracht was) bracht het aantal inbraken omlaag - in februari, maart en april waren er relatief weinig inbraken. Na het opheffen van de avondklok tekende zich een lichte stijging af.

03.35 - Sydney verlengt lockdown met een maand, tot 28 augustus

De autoriteiten in de Australische deelstaat New South Wales hebben woensdag de lockdown in hoofdstad Sydney met nog een maand verlengd. De lockdown van de afgelopen vijf weken bleek niet genoeg om een uitbraak van de besmettelijke Delta-variant van het coronavirus te bedwingen.

De lockdown zou oorspronkelijk op vrijdag eindigen, maar de beperkingen gelden nu tot 28 augustus, vertelde staatspremier Gladys Berejiklian aan verslaggevers in Sydney.

Afgelopen zaterdag protesteerden nog duizenden mensen in Sydney tegen de coronamaatregelen en waren er botsingen met de politie. De overgrote meerderheid van de betogers droeg geen mondkapje.

In New South Wales werden dinsdag in totaal 177 nieuwe lokaal opgelopen besmettingen ontdekt, tegenover 172 een dag eerder.

03.31 - Risiconiveaus omlaag door daling aantal positieve tests

Omdat het aantal nieuwe coronagevallen steeds verder daalt, kunnen ook de eerste risiconiveaus omlaag. Een stuk of vijftien regio’s waar nu nog het hoogste alarmniveau geldt, zeer ernstig, kunnen mogelijk een stapje terug doen. Ze komen dan uit op het een na hoogste niveau, ernstig.

De overheid maakt woensdag een nieuwe coronakaart van Nederland. Die wordt gebaseerd op het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames in elke veiligheidsregio. Momenteel staan 23 van de 25 veiligheidsregio’s op de hoogste trede, zeer ernstig. Alleen Drenthe en Zeeland staan een stapje lager, daar is de situatie ernstig. De laagste twee niveaus, waakzaam en zorgelijk, gelden nergens in Nederland.

Een van de meest opvallende dalers is de provincie Groningen, tot voor kort een van de grootste brandhaarden van het land. Vorige week zijn daar ’slechts’ 188 op de 100.000 mensen positief getest. Een week eerder waren er 536 positieve tests op elke 100.000 Groningers. Dat is een daling van 65 procent.

Ook in de regio Haaglanden (Den Haag en omstreken) en in de provincie Utrecht kan het risiconiveau omlaag van zeer ernstig naar ernstig. Dat geldt verder voor de regio’s Zaanstreek-Waterland, Hollands-Midden, Zuid-Holland-Zuid, Gelderland-Zuid, Gelderland-Midden, Noord- en Oost-Gelderland, Brabant-Zuidoost, Limburg-Noord, IJsselland, Twente, Flevoland en Friesland.

Zuid-Limburg, Noord-Holland-Noord en Brabant-Noord staan net boven de grens, zodat de situatie er waarschijnlijk zeer ernstig blijft. Dat geldt vrijwel zeker ook voor de regio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Gooi en Vechtstreek, Kennemerland en Midden- en West-Brabant. Als de daling doorgaat, worden zij volgende week verlost van het hoogste risiconiveau.

Voor de maatregelen van het kabinet heeft een verlaging van de risiconiveaus overigens nog geen gevolgen. Ruim twee weken geleden zijn de regels aangescherpt en dit geldt voor het hele land, in elk geval tot en met 13 augustus. Meerdaagse festivals zijn in elk geval tot 1 september niet toegestaan.

Lees hieronder de liveblog van gisteren terug.