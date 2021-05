Radboudumc moet internist-oncoloog weer laten werken na ’grote fouten’

Ⓒ Hollandse Hoogte / Tobias Kleuver Media

NIJMEGEN - Ziekenhuis Radboudumc in Nijmegen moet een internist-oncoloog weer aan het werk laten gaan. Bovendien moet het universitair ziekenhuis eerdere berichten over de vrouw rectificeren. De vrouw was in augustus 2019 op non-actief gesteld en het medisch centrum wilde haar ontslaan, maar dat werd door de kantonrechter afgewezen, en later ook door het gerechtshof.