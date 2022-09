Oud-kamerleden klagen over gebrek aan ondersteuning en kennis bij dossiers als gaswinning Groningen

Woensdag werden oud-Kamerleden Liesbeth van Tongeren (GL), Jan Vos (PvdA) en René Leegte (VVD) aan de tand gevoeld over hun besluiten rondom het Groningenveld. Van Tongeren ging daarbij het diepst door het stof. Zij vindt dat zijzelf en de Tweede Kamer als hoogste orgaan hebben ’gefaald’. Dat doet haar ’verdriet’, zegt de huidige Haagse wethouder. Een groot obstakel was bijvoorbeeld dat zijzelf allerhande kennis als een soort ’privédetective’ moest vergaren, buiten haar reguliere werkzaamheden om.

Ook stelde ze dat een amendement dat zij indiende, en in meerderheid in de Tweede Kamer werd aangenomen, niet werd uitgevoerd. Daarin was opgenomen dat 200.000 euro werd uitgetrokken voor Groningers om bij de rechter te procederen. Volgens Van Tongeren blokkeerde toenmalig minister Henk Kamp de uitvoering van dat plan, omdat hij principieel vond ’dat burgers niet tegen Nederlandse staat moeten kunnen procederen’, zo zegt Van Tongeren uit de mond van de oud-minister te hebben gehoord.

Front vormen tegen kabinet

PvdA’er Vos zei ook dat eerder ingegrepen had moeten worden vanuit het parlement. Hij is minder somber over het parlementaire werk en vindt dat dat juist wél functioneerde: door aanhoudende druk vanuit de Tweede Kamer werd de gaskraan uiteindelijk fors teruggedraaid. „De gaswinning was niet omlaaggegaan zonder dat de Kamer zich verenigd had en een front had gevormd tegen het kabinet”, meent Vos. Wel stelt hij dat het kabinet veel te laat bekendmaakte dat de gaswinning veel lager had gekund zonder dat de leveringszekerheid in gevaar kwam.

VVD-Kamerlid Leegte verwijt zichzelf dat hij destijds niet eerder met andere partijen in het parlement om tafel is gaan zitten om ’het juiste’ voor Groningen te doen. „Het Groningendossier is te groot voor één partij”, zegt hij. Ook Leegte beklaagde zich over de gebrekkige ondersteuning die Kamerleden in ons land krijgen, ook bij complexe dossiers. Hij wijst erop dat in andere landen hele afdelingen tot beschikking staan van parlementariërs. De ex-volksvertegenwoordiger betreurt het dat hij ’de emotie’ niet uit het dossier heeft gekregen en noemt het ’een blamage’ dat het herstel van woningen maar niet van de grond komt. Achteraf bezien beschrijft hij de situatie in Groningen alsof hij ’kijkt naar een trage voltrekking van een ramp’.