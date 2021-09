Medebewoonster (72) woonzorgcentrum opgepakt voor moord op Grazia (85)

Buitenland

Opa die Eitan (6) na kabelbaanramp ’ontvoerde’: ’Ik moest hem naar Israël brengen’

De 6-jarige overlevende van de kabelbaanramp in Italië blijft voorlopig in Israël, in afwachting van de volgende hoorzitting in de ontvoeringszaak. Een grootvader nam de jongen, die bij het tragische ongeval van afgelopen mei zijn ouders verloor, eerder deze maand zonder toestemming van zijn voogd v...