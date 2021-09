Rapport Europol: Nederlanders domineren cokesmokkel naar Europa

Dat blijkt uit een nieuw rapport over de smokkel van cocaïne vanuit Latijns-Amerika naar Europa, Cocaine Insights van Europol en de United Nations Office on Drugs and Crime.

In het afgelopen jaar werd alleen al in de havens van Rotterdam en Antwerpen ruim 100.005 kilo coke onderschept. Een verviervoudiging in vier jaar tijd. De straatwaarde? Zo’n tien miljard euro. De coke die in België wordt onderschept, is vooral voor Nederland bestemd en wordt hoofdzakelijk door Nederlandse criminele groeperingen naar binnen getrokken.

Cijfers van inbeslagnames in de havens tot dusver in 2021 zijn weinig bemoedigend. Het record van afgelopen jaar zal naar verwachting met gemak worden verbroken. Alleen al in juli pakten douane en politie in Rotterdam elf ton cocaïne.

Albanezen

Als het gaat om de grote partijen onderschepte coke, dan zijn de Nederlanders dus in de meerderheid. Maar kijkend naar alle opgepakte verdachten – voor alle hoeveelheden cocaïne – in de laatste drie jaar, dan spannen Albanezen de kroon. In drie jaar tijd hielden Europese opsporingsdiensten 226 Albanezen aan voor cokesmokkel.

Ook in Nederland spelen Albanezen een grote rol. Ze zijn in staat om grote partijen drugs te kopen en te importeren uit Zuid-Amerika en voeren die in via vooral de Rotterdamse en Antwerpse haven. Daarna volgt distributie via afnemers in Nederland en de rest van Europa. Zo werd in 2018 een Albanese bende opgepakt voor het runnen van twee cocaïnelabs in een woonwijk in Den Haag.

Tegen de 226 Albanezen die in drie jaar tijd werden opgepakt voor cokesmokkel, staan ’slechts’ 51 Nederlanders in de grafiek met arrestanten, nationaliteiten en omvang van onderschepte partijen. Er worden dus relatief weinig landgenoten opgepakt, voor daarentegen de grootste hoeveelheden coke.

Het onderzoek is gebaseerd op data van 1375 onderscheppingen met daarvoor 1878 arrestaties. Het werkelijke aantal opgepakte verdachten is nog vele malen groter.

Colombianen

De landelijke recherche maakt zich grote zorgen over de toenemende activiteiten van Colombiaanse kartels in Nederland. Er worden steeds meer labs ontmanteld, waar de coke uit objecten zoals kolen en kleding wordt gehaald waarmee het is vermengd. Door de drugs te vermengen wordt de coke onzichtbaar. Door de coke niet alleen te importeren, maar ook te produceren en zelf te distribueren, is de handel voor de Colombianen veel lucratiever. De politie vreest voor meer geweld door de groeiende invloed van deze Zuid-Amerikaanse kartels.

Europol adviseert landen in Europa en Latijns-Amerika nauwer samen te werken bij het uitwisselen van informatie over criminele organisaties, internationale protocollen op te stellen voor vervoer van containers over zee en operationele capaciteit in de havens. Het doel is om containers met coke al in de smiezen te krijgen voordat ze in de haven arriveren. Ook stelt Europol voor dat landen meer speciale eenheden in het leven roepen die zich louter richten op de aanpak van de smokkel via havens.

Corruptie

De onderzoekers stellen vast dat corruptie in de havens een toenemend probleem is en hard moet worden aangepakt. Het probleem van de smokkel, zo verwachten de onderzoekers, zal alleen maar toenemen De grotere beschikbaarheid leidt tot een toename van het gebruik, waardoor de vraag verder zal toenemen.

Cocaïne is de tweede meest gebruikte drug in Europa en telt naar schatting 4,4 miljoen gebruikers. Als belangrijkste redenen voor de geëxplodeerde smokkel van coke naar Europa noemen de onderzoekers de enorm toegenomen teelt van cocaplanten in Zuid-Amerika en de toename van smokkel door het vredesverdrag met de FARC in Colombia. Door de rust is productie en vervoer van coke een stuk makkelijker geworden.

Globalisering

Een andere ontwikkeling is de globalisering van de handel: criminele organisaties in verschillende landen vinden elkaar door communicatie met telefoons voor versleutelde communicatie en zijn veel handiger geworden in het witwassen van geld en verplaatsen van vermogen onder de radar. De gehele handel is in de laatste jaren enorm geprofessionaliseerd.

De onderscheppingen van grote partijen coke van soms zelfs boven de 5000 kilo hebben geen enkel effect op de prijs. In Nederland kost een gram coke op straat al jaren 50 euro. De puurheid is volgens Europol met zeker 25 tot 30 procent toegenomen.

De grootste vangst dit jaar vond plaats in februari. Na een onderzoek van de landelijke recherche werden in Hamburg en Antwerpen partijen van in totaal 22.000 kilo coke onderschept.