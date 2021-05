Situatie in Spaanse enclave Ceuta loopt uit de hand, 6000 migranten bestormen grens

De Spaanse politie vuurde traangas af om de horde migranten tegen te houden. Ⓒ AFP

Barcelona - De spanningen rond de Spaanse enclave Ceuta in Marokko lopen op waar groepjes migranten blijven proberen Spanje binnen te komen. De afgelopen 24 uur drongen al zesduizend migranten de enclave binnen: sommigen lopend, anderen zwemmend. Het is een absoluut recordaantal binnen een etmaal. Minister Fernando Grande-Marlaska van Binnenlandse Zaken zegt: „We weten het exacte cijfer niet, maar het zijn er zeker 6000. We hebben er 2700 teruggestuurd en dat blijven we doen.”