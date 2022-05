Duitse politie voorkomt bloedbad op twee scholen

Gossip

Blac Chyna beschuldigt rechter van partijdigheid

De rechter in de zaak van Blac Chyna tegen de Kardashian/Jenner-familie was volgens de influencer duidelijk op de hand van haar voormalig schoonfamilie. In nieuwe rechtbankdocumenten, in handen van TMZ, beschuldigt Chyna hem ervan ’extreem bevooroordeeld’ te zijn geweest.