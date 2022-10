Alex Jones moet nog een miljard betalen om beweringen Sandy Hook

Een jury in de staat Connecticut heeft dat woensdag bepaald. Het is de tweede keer dat Jones een miljoenenzaak over zijn complottheorieën over de schietpartij verliest.

Jones, oprichter van het populaire platform Infowars, moet het geld betalen omdat hij jarenlang heeft volgehouden dat de schietpartij op de school in de stad Newton een „hoax” was. Zelfs de rouwende ouders zijn volgens Jones volledig verzonnen, gespeeld door acteurs.

Bekijk ook: Complotdenker Alex Jones betaalt mogelijk maar fractie van miljoenenboete

In augustus werd Jones door een andere jury in Texas al opgedragen bijna 50 miljoen dollar over te maken aan de ouders van een ander slachtoffer. Al zal het daadwerkelijke bedrag dat hij moet betalen veel lager uitvallen vanwege de regelgeving van de staat. Er loopt nog een derde lasterzaak tegen Jones.