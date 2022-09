Premium Het beste van De Telegraaf

De coalitie van Giorgia Meloni is eurokritisch Brussel volgt verkiezingen in Italië met argusogen

Door Alexander Bakker Kopieer naar clipboard

De Europese Commissie vraagt zich af wat voor vlees ze in de kuip hebben met Giorgia Meloni. Ⓒ EPA

Brussel - De EU-bubbel in Brussel kijkt met spanning naar de Italiaanse verkiezingen. EU-leiders waren vol lof over de pro-Europese Mario Draghi, maar met zijn vermoedelijke opvolger Giorgia Meloni weten ze nog niet goed wat voor vlees ze in de kuip hebben.