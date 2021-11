LIVE | Kabinet overlegt in Catshuis, op dag van mogelijk nieuw besmettingenrecord

Lees hier het laatste nieuws rond de coronacrisis uit binnen- en buitenland.

De hoofdpunten:

08.09 - Aftrap carnavalsseizoen in het zuiden opnieuw anders dan anders

Het carnavalsseizoen wordt donderdag in Brabant en Limburg traditiegetrouw afgetrapt op de 11de van de 11de, maar dat ziet er dit jaar door de oplopende coronacijfers opnieuw anders uit dan gewend. Met name in Limburg zijn de festiviteiten op 11 november in veel plaatsen afgeblazen. In Brabant wordt er in de meeste gevallen wel feestgevierd, maar met aanvullende maatregelen.

In Noord- en Midden-Limburg zijn grootschalige carnavalsevenementen rond de 11e van de 11e verboden. Zo gaat de provinciale aftrap in Roermond, waar 17.000 mensen op af zouden komen, niet door. Ook Maastricht, Heerlen, Brunssum en Kerkrade, in het zuiden van de provincie, trekken aan de rem.

Afgelopen vrijdag besloten de zestien burgemeesters in Zuid-Limburg 'gewoon' de landelijke richtlijnen inzake corona te volgen. Maar daar kwamen de vier steden uit de oostelijke mijnstreek dus op terug, nadat Zuyderland een opnamestop voor coronapatiënten afkondigde voor de ziekenhuizen in Heerlen en Sittard.

Anders dan in Limburg kent Noord-Brabant geen centrale aftrap van het carnavalsseizoen. De plaatselijke feesten vinden in afgesloten ruimten plaats, en dus moet iedereen die wil meedoen een QR-code laten zien bij de entree. Alleen in Breda gaat het feest op de Grote Markt niet door, omdat de gemeente bang is dat het daar te druk wordt.

In het Brabantse dorpje Overloon, vlak aan de grens met Limburg, is de carnavalsaftrap geschrapt. Burgemeester Karel van Soest van Boxmeer vreest door het Limburgse carnavalsverbod een grote toestroom van feestvierders uit die provincie.

07.14 - Kabinet bespreekt verdere coronamaatregelen in Catshuis

Welke nieuwe maatregelen er nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen, is de vraag die donderdag in het Catshuis moet worden beantwoord. In de ambtswoning van de premier overlegt het kabinet welke stappen er nodig zijn.

De betrokken bewindspersonen worden bijgepraat door RIVM-baas Jaap van Dissel, die het advies van het Outbreak Management Team (OMT) zal toelichten. De experts van het Outbreak Management Team (OMT) vergaderden woensdag. Demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge zinspeelden vorige week al op verdere beperkingen, waaronder een bredere invoering van het coronatoegangsbewijs. De QR-code zou dan nodig worden voor toegang tot bijvoorbeeld niet-essentiële winkels.

Er werd in de persconferentie van vorige week ook gesproken over de mogelijkheid om de coronapas in te voeren op de werkvloer, zonder dat het een verplichting vanuit de overheid zou zijn. Maar tegen dit idee leeft veel weerstand in de Tweede Kamer.

De maatregelen worden vrijdag toegelicht door Rutte en De Jonge, maar lekken traditiegetrouw een dag eerder uit, na het Catshuisoverleg.

Ook het Veiligheidsberaad buigt zich donderdagavond over nieuwe coronamaatregelen die het kabinet vrijdag bekend wil maken. De 25 burgemeesters van het beraad zijn als voorzitter van de veiligheidsregio's verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van die maatregelen.

De burgemeesters vergaderen digitaal. Demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus is daar in elk geval bij en waarschijnlijk ook demissionair coronaminister Hugo de Jonge.

De burgemeesters hebben al vaker benadrukt dat handhaven van maatregelen een grote belasting is, vooral als elke gemeente daarin eigen beleid moet bepalen. De burgemeesters vinden ook dat de verantwoordelijkheid voor het beheersen van de coronacrisis bij burgers en ondernemers ligt. Handhaving is wat hen betreft het sluitstuk.

07.00 - Record?

Het record voor meeste positieve coronatests in één dag tijd sneuvelt mogelijk donderdag. Op 20 december vorig jaar meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 12.997 positieve tests. Het cijfer van woensdag bleef daar met 12.713 net onder, het cijfer van donderdag zou het record kunnen breken. Donderdag is dag 624 van de epidemie in Nederland.

Het aantal positieve tests loopt de laatste weken razendsnel op. Eind september en begin oktober kwamen er dagelijks ongeveer 1700 nieuwe gevallen bij. De laatste zeven dagen waren er telkens meer dan 10.000 nieuwe positieve tests.

Het is niet eerder gebeurd dat Nederland zo lang boven die grens bleef. In juli had Nederland op vijf achtereenvolgende dagen meer dan 10.000 nieuwe gevallen, en in december was er een reeks van zes dagen en een reeks van drie dagen boven de grens.

06.58 - Duitsland meldt recordaantal van meer dan 50.000 besmettingen

De Duitse gezondheidsautoriteiten hebben opnieuw een recordaantal nieuwe coronabesmettingen gemeld. Donderdag meldde het Robert Koch Instituut voor ziektebestrijding (RKI) 50.196 nieuwe besmettingen. Niet eerder in de pandemie registreerde het land zoveel infecties op één dag.

Het ging dinsdag nog om 39.676 nieuwe gevallen, ook dat was een record. Er werden in Duitsland woensdag ook 235 overlijdens als gevolg van het coronavirus gemeld.

06.55 - Experts: de botte bijl van de lockdown blijft nodig

De vraag is onontkoombaar. Komt er een lockdown? Niemand die het weet. Is een lockdown nodig? Ja, vinden onder anderen Bert Niesters, viroloog aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), en Jochen Mierau, gezondheidseconoom aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Dat schrijft Trouw.

Het ligt niet in de lijn der verwachting dat het kabinet vrijdag een lockdown aankondigt. Andere Europese landen waar het virus terrein wint, praten immers ook niet over lockdowns zoals vorige winter. Niesters en Mierau hopen evenmin op een herhaling van vorig jaar. Daarom zijn zij kritisch op de aanpak van het kabinet dat te laat reageert. Opnieuw.

06.33 - Zorgbestuurders tegen coronapas in verpleeghuizen

Brancheorganisaties van verpleeghuizen en ouderencentra zien niets in een eventuele verplichte coronapas om het snelstijgende aantal besmettingen in zulke instellingen te stoppen. Ook andere landelijke maatregelen - zoals bezoekbeperkingen - zijn niet gewenst. Dat laten ActiZ-bestuurslid Conny Helder en Verenso-voorzitter Jacqueline de Groot in een reactie weten aan NU.nl.

Een verplicht coronatoegangsbewijs is volgens Helder onuitvoerbaar. „Er komen heel veel mensen op bezoek. Wij vragen hen om een mondkapje te dragen, te zorgen voor handhygiëne en voldoende afstand te houden.”

Ook De Groot twijfelt over de bijdrage van een coronatoegangsbewijs en valt over de eisen die daarmee gesteld zouden worden aan familieleden. Ze vergelijkt de situatie met een kopje koffie doen bij de buren. „Het zou heel ingrijpend zijn om dan een coronatoegangsbewijs te vragen, zeker vlak voor de feestdagen.”

Beide zorgbestuurders hameren op de naleving van de basismaatregelen, die ook volgens het Outbreak Management Team (OMT) de meeste besmettingen in de zorg zouden moeten voorkomen.

06.30 - Voor het eerst is bijna heel Nederland donkerrood op kaart Europa

Nog eens vijf provincies gaan naar het hoogste waarschuwingsniveau op de kaart van coronagevallen in Europa. Flevoland, Friesland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland zijn nu nog rood, maar kleuren donderdag donkerrood door het hoge aantal positieve tests.

De vijf provincies sluiten zich aan bij Limburg, Gelderland, Overijssel, Zeeland en Utrecht, die vorige week al naar donkerrood gingen. Alleen Drenthe en Groningen blijven voorlopig nog op rood staan.

De Europese gezondheidsdienst ECDC begon ruim een jaar geleden met de kaarten. Het is voor het eerst dat zo veel Nederlandse provincies op het hoogste niveau staan.

Limburg blijft de grootste brandhaard. In de afgelopen twee kalenderweken, de periode waar het ECDC naar kijkt, zijn daar 11.653 inwoners positief getest. Dat komt neer op 1043 nieuwe gevallen op elke 100.000 mensen, oftewel 1 op elke 96 Limburgers.

Flevoland is de snelste stijger. Daar waren in de afgelopen twee kalenderweken iets minder dan 3100 positieve tests, een stijging van ruim 55 procent ten opzichte van de kaart van vorige week. In Overijssel steeg het aantal positieve tests het langzaamst, met ongeveer 25 procent.

Het ECDC, de organisatie waar onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bij aangesloten is, kijkt voor de kaarten naar het aantal en het percentage positieve tests in de twee vorige kalenderweken. De Europese coronakaart heeft vier kleuren. Van laag naar hoog zijn dat groen, oranje, rood en donkerrood.