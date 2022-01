Gevaar voor vallende iguana’s

De koudbloedige reptielen kunnen zich bij temperaturen lager dan vijf graden amper meer bewegen en vallen letterlijk uit de bomen. Meteoroloog Brian Shields heeft dan ook een waarschuwing doen uitgaan om uit te kijken voor ’vallende leguanen’.

Dat is niet voor het eerst. Twee jaar geleden deed de weerdienst van Florida al eenzelfde waarschuwing. Iguanen komen van nature niet voor in Florida – het zijn zogenaamde exoten – en zijn dus ook niet bestand tegen de lage temperaturen die daar van tijd tot tijd voorkomen.

Andere koudbloedige beesten die wel van nature in Florida voorkomen, zoals slangen en krokodillen, hebben zo hun methodes om een kou te overleven. Meestal zoeken die een plekje onder de grond, in het water of in een hoop bladeren waar ze hun warmte kunnen vasthouden.

De groene iguanen komen oorspronkelijke voor in Midden- en Zuid-Amerika en werden in het midden van de vorige eeuw als huisdieren in Florida geïmporteerd. Gevaarlijk is de kou meestal niet voor de beesten. Als de temperatuur niet te laag wordt of te lang aanhoudt, dan komen de beesten vanzelf weer bij uit hun kou-coma.

Het meenemen van de door de kou verdoofde beesten wordt sterk afgeraden. In de auto warmen ze al weer snel op en met hun scherpe nagels en tanden kunnen ze stevige wonden veroorzaken als ze zich bedreigd voelen.