Meer dan 200 nieuwe coronapatiënten op verpleegafdelingen

Dinsdag werd het hoogste aantal nieuwe opnames op de verpleegafdelingen sinds 14 december gemeld. Toen kwamen er 237 nieuwe patiënten met corona bij. Van woensdag op donderdag ging het om 201 nieuwe opnames. Het LCPS stelt ook dat het aantal nieuwe opnames afgelopen week is gestegen.

In totaal liggen er nu 1168 mensen met corona in de klinieken. Omdat er afgelopen etmaal ook veel mensen de afdelingen mochten verlaten, nam de bezetting ten opzichte van woensdag toe met 11 coronapatiënten.

Medewerkers van de intensive cares verzorgen momenteel 218 patiënten met corona, drie meer dan woensdag. Er werden 16 nieuwe patiënten op de ic’s opgenomen, maar doordat er ook mensen overleden of de ic-afdelingen mochten verlaten, nam de bezetting net als op de verpleegafdelingen ook daar minder snel toe.

In totaal liggen er momenteel 1386 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Dat aantal stijgt de afgelopen dagen. Het LCPS houdt niet bij hoeveel mensen worden opgenomen in het ziekenhuis omdat ze ziek zijn geworden van corona en hoeveel mensen om een andere reden worden opgenomen, maar toevallig ook corona onder de leden hebben.

Positieve tests

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 82.961 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Voor een donderdag is dat het hoogste aantal ooit. Afgelopen maandag en dinsdag kwam het cijfer boven de 100.000 uit, maar dat had deels te maken met het inlopen van een achterstand aan positieve testuitslagen en met een technische storing eind vorige week.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde in de afgelopen zeven dagen 556.712 positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 79.530 meldingen per dag, het hoogste niveau ooit. Het werkelijke aantal ligt nog hoger, omdat de achterstand in diezelfde periode met 41.000 toenam. In werkelijkheid zullen dus ongeveer 600.000 mensen positief zijn getest.

In Amsterdam waren er in de afgelopen dag 4121 positieve tests. Het aantal bevestigde en geregistreerde gevallen steeg in Rotterdam met 3507 en in Den Haag met 2369. Daarna volgen Eindhoven (1461) en Utrecht (1403). Ook in Breda, Haarlem, Venlo en Tilburg waren er meer dan duizend nieuwe gevallen. Alleen op Ameland testte niemand positief.

Het aantal sterfgevallen is nog altijd stabiel. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat elf mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Het gaat om twee mensen uit Amsterdam en verder om inwoners van de gemeenten Rotterdam, Groningen, Dordrecht, Weert, Veldhoven, Utrechtse Heuvelrug, Borsele, Leiderdorp en Zundert.

In de afgelopen week zijn 61 sterfgevallen door toedoen van het coronavirus geregistreerd. Dat is vergelijkbaar met het niveau over de afgelopen weken.