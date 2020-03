Bergamo heeft elk half uur een begrafenis

Gehuld in beschermende kledij brengen medewerkers van een uitvaartonderneming een slachtoffer van het coronavirus naar de grote begraafplaats van de Italiaanse stad Bergamo. Lijkwagens rijden daar af en aan. De meeste slachtoffers worden zonder veel ceremonieel begraven. Ⓒ foto AFP

ROME - Terwijl het aantal besmettingen en doden in Italië dagelijks angstaanjagend blijft stijgen, blijft vooral de situatie in de Noord-Italiaanse stad Bergamo dramatisch. De afgelopen week zijn alleen al in Bergamo 385 mensen door het coronavirus overleden. Elk half uur wordt er een dode begraven.