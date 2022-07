Twee aanslagen in één nacht op panden van familie kickbokser Ben Saddik

De twee verdachten werden vannacht rond 2.50 uur opgepakt. Dat gebeurde kort nadat er een reeks schoten was gelost op de gevel van Antwerpse restaurant Pokebowl Place. Op de rolluiken van de zaak zijn meerdere kogelinslagen te zien. Onder meer dankzij de camerabeelden de politie konden de verdachten snel worden opgespoord. „Het gaat om een man van 19 uit Sint-Niklaas en een verdachte van 25 jaar die de Nederlandse nationaliteit heeft”, zo bevestigt parketwoordvoerster Lieselotte Claessens.

De beschieting van restaurant Pokebowl Place passen in de lange reeks aanslagen van de voorbije dagen en weken tegen de familie van de bekende kickbokser Jamal Ben Saddik. De zaak, die eigendom is van een broer van Ben Saddik, wordt uitgebaat door Abdelouahid E.Y. Hij is een naaste van Saïd ’Urbanus’ Ben Saddik en woont in de Frans Beirenslaan in Borsbeek, naast het huis dat eerder deze week beschoten werd.

Bekijk ook: Woning van kickbokser Jamal Ben Saddik bekogeld met zwaar vuurwerk

In het pand was ook voorheen een telefoonwinkel gevestigd die in handen was van leden van de familie Ben Saddik. De winkel stond in drugsmilieu onder meer bekend als verkooppunt van zogenaamde PGP-toestellen.

De aanslag op het pand van Pokebowl Place was het tweede incident in één nacht. Rond middernacht kreeg de politie een melding van een ontploffing en schoten in de Sint-Rochusstraat in Deurne, waar Bens Hand Car Wash is gevestigd. Ook dat bedrijf kan worden gelinkt aan de familie Ben Saddik. In de ramen van het gebouw werden meerdere kogelinslagen aangetroffen. Volgens bronnen was het zelfs al de tweede nacht op rij dat er op Bens Hand Car Wash werd geschoten. De omgeving is onderzocht met een explosievenhond.

„Voor beide incidenten werd een onderzoeksrechter gevorderd”, aldus de parketwoordvoerster.