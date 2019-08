Extra plus voor middeninkomens

Een miljard daarvan wordt binnengesleept door de winstbelasting voor grote bedrijven iets minder te verlagen dan de bedoeling was. Aan het Binnenhof viel gisteravond te horen dat het tarief richting de 22 procent zou gaan. De andere twee miljard euro zou in het saldo lopen.

De bedoeling is dat de extra maatregelen ervoor zorgen dat er over de hele linie volgend jaar een koopkrachtplus wordt geboekt van twee procent. VVD, CDA, D66 en CU besloten bovendien dat er extra geld wordt vrijgemaakt voor het stimuleren van woningbouw. Naar verluidt is hier 100 miljoen euro voor bedoeld.

De coalitie heeft ook besloten om fors te te gaan lenen op de kapitaalmarkt voor een miljardeninjectie in de economie. De details van zo’n fonds worden nog uitgewerkt.