Stevige impuls woningmarkt

Door het structurele geld van de lange termijn via een boekhoudkundige truc naar de komende jaren te halen, kan het snel uitgegeven worden en optellen tot een miljard euro extra.

Daarnaast maakt het kabinet eenmalig een miljard euro vrij om woningbouw te vergemakkelijken. Dat geld is bedoeld om problemen rond infrastructuur, stikstof en grondprijzen weg te werken. Alles bij elkaar opgeteld moet er dus op korte termijn twee miljard euro richting woningen gaan. Zo hoopt de coalitie alles op alles te zetten om te zorgen dat er snel meer wordt gebouwd.

De top van het kabinet en de fractieleiders van de regeringspartijen besloten gisteravond eveneens om in 2020 de lasten met zo’n drie miljard euro extra te verlichten. Deze ingreep komt bovenop de lastenverlichting die al gepland was voor komend jaar en was afgesproken in het regeerakkoord.

In coalitiekringen wordt benadrukt dat de extra lastenverlaging met name terecht komt bij de middeninkomens. Die hebben volgens de regeringspartijen nog onvoldoende kunnen profiteren dat het beter gaat met Nederland.

De extra belastingverlaging wordt onder meer betaald uit een minder grote daling van de lasten voor het bedrijfsleven. Aan het Binnenhof valt te horen dat het tarief van de winstbelasting voor grote bedrijven richting de 22 procent zou gaan.

Over de hele linie wordt rekening gehouden met een koopkrachtstijging van twee procent in 2020. Dit is echter een indicatie en geen garantie dat iedereen in Nederland in deze mate op vooruit gaat. Er zijn altijd uitschieters aan boven- en onderkant. Bovendien zijn er verschillen tussen inkomensgroepen, mede op basis van gezinssamenstelling en het hebben van werk.

De coalitie is nog steeds voornemens om fors te gaan lenen op de kapitaalmarkt voor een miljardeninjectie in de economie. De details hiervan worden de komende weken nog uitgewerkt; het was gisteren nog niet nodig om daar een beslissing over te nemen. Wel is er wat chagrijn onder coalitiepartners dat het plan donderdag in de De Telegraaf stond. Zoals vaker gebeurd bij uitgelekt nieuws, parkeren de onderhandelaars het onderwerp dan even. De bedoeling is nog steeds dat het plan in de miljoenennota op Prinsjesdag het licht ziet.

Lees alle ins en outs via onderstaande link:

Bekijk ook: Iedereen aast op miljarden uit investeringsfonds