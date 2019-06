Voorstanders rekeningrijden hebben eigen belangen

De Bovag vindt het prima dat we anders gaan betalen om te rijden, maar wil niet dat de schatkist er een cent beter van wordt. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Ze menen dat rekeningrijden dé oplossing is om Nederland rijdend te houden. Maar hoe dat dan precies vorm moet krijgen, daar zijn de 24 deelnemers van de Mobiliteitsalliantie het nog allerminst over eens. Sterker nog, ze hebben nog geen idee hoe dat gaat en wie meer of minder gaat betalen om van A naar B te komen.