Grapperhaus hekelt ’stemmingmakerij’ na rellen Den Haag

Grapperhaus hekelt de „stemmingmakerij” op internet. Er worden gretig beelden gedeeld van de rellen en confrontaties met de ME.

Op sociale media laten allerlei mensen, onder wie politici, zich kritisch uit over het politieoptreden. „Dat is afkeurenswaardig en grievend voor de mensen die hun werk zitten te doen. Ik sta volledig achter de politie”, aldus de minister na afloop van het beraad met de burgemeesters van de veiligheidsregio’s in Utrecht.

Mensen moeten volgens hem niet direct commentaar leveren en eerst de feiten afwachten. „Dat geldt voor iedere burger.”

Relschoppers

Naar schatting vierhonderd hooligans trokken zondag naar Den Haag om te rellen. Op het Malieveld was een protest bezig tegen de coronamaatregelen. Grapperhaus: „Het gaat om volwassen kerels die dingen naar agenten gooien. Ik weet niet wat voor rotzooi ze allemaal hebben gebruikt. Mensen van mijn leeftijd met verkeerde bedoelingen die alleen maar de boel willen verstieren. Voor hen heb ik nul sympathie. Zij moeten beter weten en verdienen lik op stuk.”

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen laat weten dat de ervaringen van Den Haag worden meegenomen bij volgende protesten en dat burgemeesters attent zijn op relschoppers. „Er komen geen nieuwe richtlijnen voor demonstraties. Dat is niet nodig. Demonstreren is een grondrechtelijk goed. Het is nu misgegaan omdat een stel onverlaten zich nergens iets van aantrekt. Tegen hen wil ik zeggen: organiseer je eigen demo.”

Korpschef Henk van Essen is klaar met het constante ’bashen’ van de politie, zegt hij tegen De Telegraaf. „Wat we ook doen, altijd is er wel iemand die vindt dat het anders had gemoeten. We treden te soft op. Of juist te hard. Een oordeel over ons optreden is snel geveld, vaak op basis van fragmentarische beelden. Dat raakt mij. Het doet geen recht aan mijn politiemensen. Aan onze politiemensen.”

