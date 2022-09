Vechtpartij bij Fries station: man (22) op hoofd geslagen, minderjarige jongen gestoken en in water gevallen

Het onderzoek loopt nog, maar tot nu toe is vastgesteld dat de man uit Leeuwarden en de jongen uit Súdwest-Fryslân vermoedelijk met elkaar hebben afgesproken op het station. Zij raakten met elkaar in conflict en het kwam tot een gevecht. De Leeuwarder werd daarbij met een voorwerp op zijn hoofd geslagen. Vervolgens werd de jongen met een mes gestoken.

De jongen rende daarna weg in de richting van de Willemskade en belandde daar in het water van de stadsgracht. Een omstander sprong in het water en kon de jongen, met behulp van twee agenten, op de kant krijgen. De Leeuwarder en de jongen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De 22-jarige man is na behandeling aangehouden door de politie. De jongen verblijft nog altijd in het ziekenhuis.