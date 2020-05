Burgemeester Breda:’Burgers, denk mee over versoepeling’

Met het mooie weer werd het bij de populaire Asterdplas in Breda behoorlijk druk. Burgemeester Depla van de stad moedigt bewoners aan leuke alternatieven te verzinnen. Ⓒ FOTO ERALD VAN DER AA

Breda - De Bredase burgemeester Paul Depla roept zijn burgers op mooie, maar onbekende plekken in en om de stad via sociale media te delen. Wanneer inwoners van de Baroniestad die naar buiten willen daarheen gaan, hoopt hij te grote drukte in de binnenstad en recreatiegebieden te voorkomen.