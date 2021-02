Kamerleden bezorgd over islamistische invloed Erdogan

Erdogan voert een bewuste islamiseringsstrategie uit in samenspel met salafistische en soms jihadistische organisaties, staat in de NCTV-nota die in handen kwam van HP/DeTijd. Daarmee is er ook invloed op Turks-Nederlandse instellingen in ons land.

Het rapport legt ook een link tussen de anti-westerse retoriek van Erdogan en de Utrechtse tramaanslag in 2019, waarbij vier doden vielen. Gökmen T. pleegde de aanslag een dag nadat Erdogan een speech gaf over de aanslagen op moslims door een extreemrechtse terrorist in Christchurch, Nieuw-Zeeland. Erdogan sprak daarin van een oorlog ‘tussen moslims en christenen’.

De PVV en SP roepen het kabinet op om de NCTV-nota met de Kamer te delen. „Erdogan is een levensgevaarlijke islamist die aanzet tot haat en terreur ook hier in Nederland,” aldus PVV-leider Geert Wilders. Hij wijst op de aangifte die Erdogan in oktober tegen hem deed. „Het wordt tijd dat Rutte lef toont en de terrorist Erdogan aanpakt, zijn invloed in Nederland stopt, Turkije uit de NAVO zet en de Turkse ambassadeur uitwijst!”

Femke Merel van Kooten-Arissen vraagt minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) onder meer hoe het belang van het kabinet om warme banden met Turkije te onderhouden zich verhoudt tot de ’islamiseringsstrategie’ van Erdogan.

CU-voorman Gert-Jan Segers noemt de invloed van Erdogan op Turken in Nederland „meer dan zorgelijk”. De bevindingen vormen volgens hem een nieuwe aanleiding om het Turkse kandidaatlidmaatschap voor de EU te beïndigen, paal en perk te stellen aan de buitenlandse financiering uit onvrije landen en de Armeense genocide te erkennen.

De analyse van de NCTV is niet helemaal nieuw, constateert SP-Kamerlid Sadet Karabulut. „Via allerlei maatschappelijke organisaties worden mensen in Nederland maar ook elders in Europa ongewenst beïnvloed. Een strategie tegen de lange arm van Europa ontbreekt eigenlijk nog steeds.” Europa laat zich ‘gijzelen’ door de migratiedeal met Turkije, aldus de SP’er.

De elementen uit de NCTV-analyse zijn „helaas niet nieuw”, zegt ook VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz. Zij wil onder meer van het kabinet weten hoe het staat met de aanpak van beïnvloeding uit onvrije landen, en of de Kaplan-groep in Nederland verboden kan worden. Tramterrorist Gökmen T. en zijn familie werden eerder in verband gebracht met die radicale beweging.