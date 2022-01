Premium Het beste van De Telegraaf

Opmerkelijke wending in proces huisarts die wordt verdacht van moord op schoonmoeder

Door Sjors van Beek Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Roermond - De schoonmoeder van de Maastrichtse huisarts W., die volgens Justitie door W. in juli 2016 is vermoord met medicijnen, was al ongeveer een jaar terminaal hartpatiënt. Dat hartfalen is ook de oorzaak van overlijden.