Zevenjarige vindt goudschat langs rivier

De kleine man was met zijn vader Graeme naar de rivier gegaan, omdat daar een boomschommel is waar hij graag speelt. Graeme: „We liepen in de richting van de schommel, toen Campbell iets oppakte wat wel een chocolademunt leek. Ik bekeek dat ding iets beter en toen bleek het een soort medaille te zijn. Even verderop vonden we wel vijftien horloges en een aantal gouden en zilveren kettingen. Het was heel raar om dat zo in de rivier te vinden.”

Graeme zegt geen idee te hebben van de waarde, maar zijn zoontje nam zich meteen voor de goudschat naar de politie te brengen. „Campbell zei dat de sieraden van iemands oma kunnen zijn en hij wilde er dus voor zorgen dat de spullen bij de eigenaar terug zouden komen. Zo’n jongetje is hij.”

Politie-inspecteur Martin Spiers kwam woorden tekort om de kleine te complimenteren. „Wij willen deze jongeman feliciteren met deze daad van burgerzin. Wij zoeken momenteel uit of de sieraden mogelijk gerelateerd zijn aan een misdrijf.”