OM: Quincy Promes gelinkt aan ripdeal van 400 kilo cocaïne

W. ontkent dat hij contacten had met Promes en dat hij over het telefoonnummer van de voetballer zou beschikken, maar de officier van justitie zegt dat het telefoonnummer van Promes wel in een van de telefoons van W. is gevonden. „Het lijkt erop dat verdachte niet de waarheid verklaart”, zei de officier woensdag in de rechtbank Rotterdam. De oud-Ajacied is verwikkeld in een andere rechtszaak. Het OM beschuldigt hem van een poging tot moord of doodslag op een familiefeest waarbij hij een neef met een mes in een knie zou hebben gestoken. Hij voetbalt momenteel bij de Russische voetbalclub Spartak Moskou.

De 54-jarige Piet W. werd in oktober aangehouden in zijn woning in Almere op verdenking van betrokkenheid bij twee liquidaties en grootschalige cocaïnehandel. W. zou achter de moord op Kelvin Maynard (32) zitten. Deze oud-profvoetballer werd op 18 september 2019 doodgeschoten in Amsterdam-Zuidoost. W. wordt ook verdacht van moord op de 23-jarige Genciël Feller. Die werd op 2 september 2019 vermoord op Curaçao nadat hij een maand eerder in Almere ternauwernood een aanslag op zijn leven had overleefd.

W. zegt de slachtoffers niet te kennen, aldus zijn advocaat Ruud van Boom. De advocaat vindt dat het OM bezig is met „ruis en beeldvorming” rondom zijn cliënt. Over de link met Promes zei Van Boom: „Dat er 250.000 euro is betaald is een niet onderbouwde roddel die gebaseerd is op informatie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI).” Van Boom vraagt de rechtbank om het voorarrest van W. te beëindigen.

Onderzoek

Justitie zegt dat het onderzoek in de zaak van W. nog niet klaar is. De officier zei nog meer getuigen te willen ondervragen en medeverdachten te willen verhoren en verwacht ook nog meer arrestaties te verrichten. Een van de verdachten waar justitie op jaagt is de gezochte Jos Leijdekkers, alias Bolle Jos, die op de Nationale Opsporingslijst staat vanwege cocaïnehandel en geweld. Er is eerder al een beloning van 75.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot zijn aanhouding.

De officier van justitie zegt dat de zaak nog niet rond is. „Het wettig en overtuigend bewijs is er in onze ogen nog niet”, erkende de officier. Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar computers en telefoons. Ook heeft het OM rechtshulpverzoeken uitstaan naar onder meer Spanje, Polen en de Verenigde Staten.