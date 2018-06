Dader zwavelzuurdrama in hoger beroep

Van de rechter moet K. daarnaast 262.915 euro schadevergoeding aan zijn ex betalen. Dat meldt Omroep West.

K. bond vorig jaar augustus zijn vriendin vast op het bed. Hij schoor haar hoofd kaal en goot anderhalve liter zwavelzuur over haar heen in het bijzijn van haar 3-jarige dochter. Jimenez werd zwaar verminkt aan haar gezicht en heeft sindsdien zo'n twintig operaties ondergaan.

De rechter vindt dat de vrouw is sociaal en maatschappelijk opzicht min of meer is vermoord. Na de uitspraak liet de advocaat van de vrouw weten erg blij te zijn met de hoge straf en 'uitzonderlijk hoge' schadevergoeding.