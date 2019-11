Gelders dorp moet in douches die ’niet privé’ zijn

Zondagavond sprong door nog onbekende oorzaak een waterleiding in het dorp. Op dat moment knapte ook een gasleiding. De waterleidingbreuk is in de nacht van zondag op maandag hersteld, maar er is water in de gasleiding gelopen. De gasleiding moet eerst schoongemaakt en gedroogd worden voordat het gas weer aangesloten kan worden, aldus de netbeheerder.

Niet privé

Bij de getroffen adressen is de hoofdgaskraan afgesloten. Liander deelt maandagmiddag straalkachels uit. De gemeente waarschuwt dat de douches in de gymzaal die maandagavond beschikbaar is, niet privé zijn. Vanaf dinsdag zijn douches in een andere sporthal beschikbaar. Bij die sporthal is ook een informatiepunt van Liander te vinden.